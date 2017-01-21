駐日美軍基地區 居民對川普新政不安
共同社報導，美國川普政府上台後，日美結盟有何變化是個未知數。川普在大選期間主張日本分攤較多美軍留駐的經費，甚至提及美軍撤退的可能性，使得駐日美軍基地附近瀰漫著緊張不安情緒。
沖繩縣是美軍基地集中區，目擊過沖繩戰役的那霸市居民野裡千惠子（80歲）聽了川普的就職演說後感到不安。她擔心地說：「（川普）一味主張『美國第一』，並沒有發出促進國際和平的訊息。如果爆發戰爭，沖繩又將處於危險境地。」
青森縣三澤市的基地相關財政支付轉移多達預算的3成。佐籐雄一（60歲）經營的餐館有很多美軍和其他相關人士光顧，他難掩不安地表示：「國家首腦更替，或許會發生不小的變化。」
美軍岩國基地（山口縣岩國市）預期將成為重要的軍事據點。岩國商工會議所主席長野壽（80歲）表示：「如果住的人增多將使消費規模擴大，可以期待搞活本市經濟，但不知道川普就任總統後會出現什麼狀況，令人緊張，未來是未知數。」
在設有美國海軍基地的神奈川縣橫須賀市持續進行40 多年反基地及和平運動的新倉裕史（68歲）表示：「我認為當（日本）被要求發揮盟國作用時，日本政府如何應對最為重要，我擔心安倍政府會被牽著鼻子走。」1060121
(中央社)
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