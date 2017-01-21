五月天開唱拜年 怪獸嗨祝雞飛狗跳

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第12屆KKBOX風雲榜今晚登場，樂團五月天壓軸，主持人黃子佼恭喜五月天高雄演唱會15萬張票5分鐘賣光；被拱拜年時，吉他手怪獸祝大家「雞飛狗跳」，一整年都有活力。

第12屆KKBOX風雲榜晚間在台北小巨蛋舉行，藝人黃子佼與Selina（任家萱）主持，演出陣容有田馥甄、李佳薇、陳勢安、信、孫盛希、八三夭、郭靜、Erika、吳克群、韋禮安、鄧紫棋、林俊傑、鼓鼓、周興哲、容祖兒、Under Lover、玖壹壹、兄弟本色、草東沒有派對及五月天。

鄧紫棋深V性感開唱，應景祝大家「紫氣東來、旗開得勝」；玖壹壹連續兩週唱進小巨蛋；兄弟本色接棒登台，連唱「Fly Out」、「迷途羔羊」、「Coming Home」；草東沒有派對團員世暄、耕佑將入伍，首次登上小巨蛋，也是當兵前最後一次公開演出。

五月天壓軸登場，連唱「派對動物」、「頑固」、「倔強」和「傷心的人別聽慢歌」，全場大合唱。黃子佼恭喜五月天高雄世運主場館3場演唱會15萬張門票，5分鐘就賣光，五月天開心鞠躬致謝。

被拱說吉祥話拜年，怪獸說「祝大家雞飛狗跳」，就像剛剛那麼High，一整年都有能量、活力；貝斯手瑪莎祝「大雞大利」、鼓手冠佑則是「雞祥如意」。

吉他手石頭先喊不要說吉祥話，「雞年就是機不可失」，又加碼「金雞獨立」；阿信說，「雞兔同籠、和平相處」，黃子佼開玩笑回15年沒聽到這句成語了。五月天帶來兩首安可歌曲，大喊「新年快樂」，最後黃子佼和Selina清唱一小段「一人水一項」。1060121

(中央社)