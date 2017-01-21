情變後首露面 玖壹壹洋蔥只回應一手勢

玖壹壹洋蔥(中)爆情變，被問心情沒回應。（圖／粘耿豪攝）

《KKBOX風雲榜》演唱會今(21日)晚間在台北小巨蛋舉行，本土天團玖壹壹一連演唱《再會中港路》、《明天再擱來》、《9453》和《打鐵》4首夯曲，帶嗨現場氣氛，而這次也是成員洋蔥情變後首次露面，引起大家關注。

玖壹壹「9453」巡演下月25日將在高雄巨蛋開唱，成員健志在後台聽到演唱會票房已賣出9成，開心問媒體「你們會一起來嗎？」而昨被爆和交往5年多圈外女友分手的洋蔥，不免被問及心情如何，但他僅比出「YA」手勢就走回休息室，沒多做回應。

(中時電子報)