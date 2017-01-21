美日通算百勝只差13場 陳偉殷設目標
旅美左投陳偉殷目前美日通算勝投87勝，今年球季有望挑戰生涯職棒百勝里程碑，陳偉殷說，美日通算也是一個新的指標，拿下來心情也可能會比較輕鬆，也是一個新的里程碑。
陳偉殷在日職期間拿下36場勝投，2012年轉戰美職後，目前拿下51勝，美日通算目前已達生涯87勝，距離百勝只差13場，他回應，其實自己沒有特別去算過，只是有好像很接近的感覺，這可以當作今年的主要目標之一。
今年回台期間，陳偉殷時常找中職連3年全壘打王請教打擊，期盼今年能夠擊出首安，他指出，就是想趕快適應右打的感覺，跟高國輝學到滿多打擊上的東西 感覺相當新鮮很開心，希望可以運用在新球季上面。
今年陳偉殷增加許多額外活動，甚至還在官方臉書粉絲團首次開啟直播，他說：「球迷對我的瞭解比較陌生，今年做比較多改變，參加一些活動增加形象，也希望跟球迷互動多一點，首次開直播，壓力滿大的，畢竟跟大家聊天不太自然，希望未來表現更自然的一面，有機會在球季中或春訓，分享自己的生活與更多東西。」
(中時電子報)
關鍵字：陳偉殷
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