首爾15萬民眾大雪示威 要求逮捕朴槿惠

圖為韓國首爾民眾21日進行抗議示威，要求逮捕總統朴槿惠及三星電子副會長李在鎔。（圖／美聯社）

韓國首爾大批民眾不畏大雪嚴寒，21日進行第13次周六夜反朴槿惠集會，高呼逮捕朴槿惠及三星電子副會長李在鎔。

法新社報導，據示威遊行的主辦方表示，一共有15萬抗議民眾參加集會。民眾要求已被彈劾停職的總統朴槿惠下台，並要求拘捕三星電子副會長李在鎔。

示威者一邊揮動標語，一邊大喊︰「立即拘捕朴槿惠及李在鎔。」一名51歲崔姓女子表示，她對李在鎔沒有被捕感震驚和憤怒，形容法院向三星跪低，商業王國凌駕法律。

韓國法院早前以證據不足為由，拒絕批准拘捕李在鎔，導致民眾不滿。

三星集團會捲入朴槿惠風暴，是因為檢察官正在調查三星集團是否曾為了集團內部高層順利接班，而捐獻給朴槿惠閨密崔順實。崔順實於去年11月3日正式遭到逮捕，11月19日被正式起訴。

首爾中央地方法院19日以無法認定「有必要且適合羈押」的理由，駁回特別檢察官對李在鎔的羈押聲請，並指目前的調查尚不足以成立行賄罪名。這讓48歲的李在鎔在檢方擴大調查之際，得以保持自由身。

(中時電子報)