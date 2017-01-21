納達爾大戰5盤逆轉 拍落茲韋列夫闖16強

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲網球公開賽強力大逆轉，經5盤鏖戰後拿下德國新秀茲韋列夫（Alexander Zverev），挺進第4輪。

曾奪下14座大滿貫金盃的納達爾被迫使盡全力，並花了4小時又6分鐘，才以4比6、6比3、6比7（5/7）、6比3、6比2，扭轉戰局拍掉茲韋列夫。

納達爾搶7失利輸掉第3盤後，以1比2落後，但憑藉特有的戰鬥韌力強拉尾勁，讓年僅19歲的茲韋列夫打包回家。

這是納達爾至今26場5盤大戰中的第18勝，下場16強賽他將迎戰法國第6種子蒙菲爾斯（Gael Monfils）。（譯者：中央社蔡佳伶）1060121

(中央社)