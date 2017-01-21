陳偉殷協助毛小孩赴美 目標生涯百勝

旅美棒球好手陳偉殷今晚搭機赴美，在機場除了談本季目標美日合計生涯百勝，他還擔任護犬大使，協助帶5隻黃金獵犬到美國領養家庭。

陳偉殷與太太、小孩晚間在桃園機場準備搭機，先赴洛杉磯再轉邁阿密。他志願擔任護犬大使，帶領5隻來自台灣的黃金獵犬到美國交給領養家庭。

「狗腳印幸福聯盟」位於桃園大溪，專門收養流浪狗，理事長羅雅齡很感謝陳偉殷幫忙，這一批到美國總共有10隻黃金獵犬、5隻大型貴賓，都是遭到遺棄的流浪狗，年紀普遍都很大，在台灣不容易找到領養家庭，而美國有很多人願意伸出援手。

陳偉殷帶5隻黃金獵犬搭機，但出門前，才向台灣家裡的毛小孩道別，愛犬Katsu跟小舅子夏和熙一起生活，球季期間靠著視訊化解思念之苦。

陳偉殷說，期待這些毛小孩到美國，有新的家庭，給牠們新的開始，幸福的下半生。

談到新球季，陳偉殷說經過完整的自主訓練，回美國就要開始進牛棚練投，爭取開幕戰先發。

他過去在日本職棒36勝，在美國大聯盟51勝，累計87勝，今年球季還差13勝就能達到個人生涯的百勝里程碑。

對此陳偉殷說，「美日加起來百勝，自己還沒有計算過，只知道感覺滿接近，我會朝向這個目標前進，如果可以早一點拿下來，會比較輕鬆一點」。

自主訓練期間，陳偉殷與高國輝討教打擊，他說從高國輝身上學到很多學生時代沒學過的技巧，高國輝把在旅美、回台灣的所學都教給他；陳偉殷希望可以更適應右打的感覺。1060121

(中央社)