義遭雪埋飯店11人獲救 23人仍受困
義大利救難人員今天從遭雪崩掩埋的飯店中拉出4名生還者，並表示，他們依然希望，能將目前仍困在瓦礫堆中的23人救出一部分。
連同今天的獲救人數，目前生還人數總計有11名。
這家里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）內昨天有4名兒童和2名母親獲救，使山地警察和消防隊員今天能維持高昂的士氣。
不過已進入第3天的救難作業愈來愈像是和時間賽跑，大家都擔心，即使現在還存活的受困者，仍可能在獲救前即喪命於低溫。1060121
(中央社)
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