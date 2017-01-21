政府南向沒效！高雄業者哀嚎：10部遊覽車8個月就虧千萬
陸客銳減，加上一例一休，現在又說要南向，對高市遊覽車業者而言可說是慘兮兮！高雄市遊覽車公會理事長楊福泰哀嚎說，高雄市95家遊覽車業者，過去3個月已有5間收掉轉手。而旗下擁有10輛遊覽車規模的業者，去年520迄今8個月，就損失新台幣1千萬以上。
高雄金喜旅行社董事長江其興抱怨說，蔡英文總統當初說會「維持現狀」，但實際上根本維持不了現狀，不要再騙老百姓了！
江其興指出，蔡政府要南向，從去年政黨輪替到現在已經8個月了，這個政策到底帶給台灣多大的觀光效益？觀光局去年說，台灣沒有陸客照樣破千萬人次，但政府不能把來台洽公，或新移民、陸配出入境都算進去。大家有空去阿里山、日月潭、故宮、台北101看看，或許數字會說話，但現場現象是騙不了人的。
江其興不滿說，政府推動新南向政策帶來的人潮，根本跟不上陸客消失的速度，這也是目前台灣觀光產業艱困的最大因素。「台灣觀光如果要創造第二春，還是得從兩岸關係著手。」
(中時電子報)
文章來源：哀嚎！楊福泰：10部遊覽車8個月就虧千萬
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。