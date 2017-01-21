政府南向沒效！高雄業者哀嚎：10部遊覽車8個月就虧千萬

慘冬讓高雄市遊覽車業者忍不住哀嚎，圖為旅行社、觀光精品、遊覽車等業者去年9月發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動。（本報系資料照片）

陸客銳減，加上一例一休，現在又說要南向，對高市遊覽車業者而言可說是慘兮兮！高雄市遊覽車公會理事長楊福泰哀嚎說，高雄市95家遊覽車業者，過去3個月已有5間收掉轉手。而旗下擁有10輛遊覽車規模的業者，去年520迄今8個月，就損失新台幣1千萬以上。

高雄金喜旅行社董事長江其興抱怨說，蔡英文總統當初說會「維持現狀」，但實際上根本維持不了現狀，不要再騙老百姓了！

江其興指出，蔡政府要南向，從去年政黨輪替到現在已經8個月了，這個政策到底帶給台灣多大的觀光效益？觀光局去年說，台灣沒有陸客照樣破千萬人次，但政府不能把來台洽公，或新移民、陸配出入境都算進去。大家有空去阿里山、日月潭、故宮、台北101看看，或許數字會說話，但現場現象是騙不了人的。

江其興不滿說，政府推動新南向政策帶來的人潮，根本跟不上陸客消失的速度，這也是目前台灣觀光產業艱困的最大因素。「台灣觀光如果要創造第二春，還是得從兩岸關係著手。」

(中時電子報)