名人成病人 她槓醫師秀血淋淋傷疤最驚悚

張歆藝等藝人曾透過自身案例，掀出醫療問題。（圖／達志影像；取自伊能靜、徐小婷Kitty微博、隋棠 Sonia Sui臉書）

「十三爺」袁弘妻子、女星張歆藝上月頭暈求診，怒槓醫師無良，卻遭人爆料耍大牌，她竟轉彎稱開玩笑，引發軒然大波，而當名人變成病人時，許多藝人也曾如此勇敢挺身而出，點出自身遇到的醫療糾紛，甚至有人放下形象自曝受傷照片，讓一向見慣大明星們光鮮亮麗一面的網友都驚呆了。

伊能靜今年6月生女，卻遇到傷口未癒等醫療糾紛。（圖／取自伊能靜微博）

1. 伊能靜

伊能靜去年6月到美國洛杉磯剖腹產下女兒「小米粒」，卻遇到無良醫生外流合照，對方發聲明後，伊能靜便索性公開治療過程，控訴多次反映傷口裂開，卻未獲得妥善醫治，只被不斷開消炎藥，最後只好尋求轉診，而從伊能靜公開的對話紀錄中，可見她大方曝光剖腹後長達約2.5公分未癒合的血淋淋傷口照，相當怵目驚心，也讓人感受到為母則強的反擊勇氣。

隋棠先前發問醫療隱私不周全問題。（圖／取自隋棠 Sonia Sui臉書）

2. 隋棠

將迎接二女兒的隋棠，日前透露在台產檢的經驗，他們感謝這回能幸運碰上專業又親切的醫療團隊，卻又一點相當困擾，便是台灣普遍醫療隱私不周全的問題，她回憶兩人去醫院產檢過程，每次她被叫進診間先量血壓時，往往前一位病患還在裡面看診，「即使不想，量著血壓的我和坐在一旁的先生都可以幾乎清楚完整的聽到所有關於前位病患的醫病雙方對話」，引起網上討論。

徐婷過世前2月仍尋求中醫拔罐治療，引發西醫醫生不解。（圖／取自徐小婷Kitty微博、棒棒醫生微博）

3. 徐婷

26歲大陸女星徐婷去年9月不幸因淋巴癌過世，生前徐婷曾在微博分享抗癌過程，有醫生發現，徐婷過世前3個月確診罹癌後，第一時間竟求助中醫的拔罐、刮痧、放血療法治療，拖了一個月才去做化療，因此錯過了治療癌症的黃金時期，使其他西醫怒斥：「這樣能治療淋巴瘤？我真的不懂，為什麼現代中醫那麼那麼那麼的心狠手辣？」，也引發中、西醫的論戰。

(專題報導)