世界最長壽圈養大猩猩Colo辭世

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世界上最長壽的圈養大猩猩Colo，17日時，在睡夢中逝世。（圖片來源：臉書粉絲專頁／Columbus Zoo and Aquarium）

世界上最長壽的圈養大猩猩Colo，17日時，在睡夢中逝世。

Colo是世界上第一隻出生於動物園的大猩猩，也是美國最年長的圈養大猩猩。本月17日時以高齡60歲的年紀，於睡夢中過世。遠遠超過大猩猩的平均壽命40歲。

Colo是雌姓的西部低地大猩猩，於1956年12月22日出生於美國俄亥俄州哥倫布動物園。去年12月時，Colo才剛慶祝完60大壽，在眾人的生日快樂歌與祝福中度過。

此外，Colo也曾當過母親。據報導，Colo總共有3名兒女、16名孫兒、12名曾孫、3名玄孫。

未來園方將會先研究Colo的死因，之後幫牠火化，埋葬於園區內。

(中時電子報)