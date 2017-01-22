狩野英孝下場不妙？他硬上未成年少女花十年贖罪
日本諧星狩野英孝私生活不檢點，去年才被踢爆同時劈腿6女，日前又被曝與17歲未成年少女發生關係，疑似違反青少年健全育成條例，恐怕得面對法律刑責外，連演藝事業也岌岌可危。
究竟狩野英孝下場為何？其實他可以參考諧星前輩「極樂蜻蜓」成員山本圭一的狀況。山本圭一在諧星界地位資深，曾演出《戀愛革命》等日劇，2006年被控在聚會酒醉後，性侵未成年少女，震驚演藝圈，不僅形象全毀，連手上7個節目與日劇《東京鐵塔》戲約也喊卡，最後還被經紀公司吉本興業開除。
山本圭一因為性侵風波，徹底消失螢光幕十年，在搭檔加藤浩次勸說下，去年突然宣布回歸吉本興業，再次復出演藝圈，但即便經過十年的反省後，他依舊無法獲得外界諒解，引發一陣反彈聲浪。
狩野英孝被爆與未成年少女半同居，還為求快感，要求不戴套與大玩SM遊戲助興，不只形象崩盤，恐怕還得面臨法律責任。他昨(21日)更為此召開記者會，落淚坦承與未成年少女發生關係，但堅稱對方當初向他表示已22歲。隨後他也宣布將暫停一切演藝活動，徹底反省。
(專題報導)
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