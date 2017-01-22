《時來運轉》金塊大軍來犯 灰狼仍占主場優勢

2015年狀元灰狼中鋒唐斯本季的進步有目共睹。(美聯社資料照)

23日上午8點將於明尼蘇達舉行的灰狼與金塊之戰，儘管本季前兩次交手，都由金塊取勝，灰狼卻分別只輸3、2分，這次挾地主優勢，加上金塊連2天出賽、灰狼已休3天，以逸待勞的灰狼，很有機會嘗到本季首勝金塊滋味。

灰狼本季目前15勝28敗，戰績看來並不理想，可是最近他們先後擊敗火箭、雷霆、快艇等西區強豪，展現年輕且不服輸的韌性，靠的還是「雙狀元」唐斯與威金斯，當然還有拉文、盧比歐、葛迪傑等主力的火力支援。

身為上季年度新人的唐斯，本季平均每場22.3分、12籃板、2.9助攻與1.4火鍋，展現他將成為聯盟未來禁區球星架式，威金斯也不惶多讓，場均21.7分、4.3籃板，更何況他們還有平均可拿19.8分的連兩季灌籃大賽冠軍拉文。

灰狼後衛盧比歐最近陷入交易傳言當中，最新交易對象是活塞。(美聯社資料照)

光是這3人的平均得分總和，就已超過60分，加上葛迪傑、盧比歐、穆罕默德等人火力，成為灰狼搶勝的主要武器，不過灰狼的問題還是太年輕，穩定性嚴重不足，往往在比賽末段崩盤，搞砸不少該拿勝利，否則他們不僅贏15場。

灰狼當前先發有個大缺陷，就是盧比歐外線始終沒有起色，除了投籃命中率僅3成71，三分命中率更跌到2成41，造成最近謠傳灰狼打算交易盧比歐結局並不意外，畢竟灰狼當前最缺的就是有經驗，且具穩定火力的控衛。

金塊年輕中鋒約基奇本季表現越來越搶眼。(美聯社資料照)

同樣以年輕戰力為主的金塊，本季最大特徵就是得分點眾多，包含賈林納利、威爾森錢德勒、約基奇、巴頓、蓋瑞哈里斯與穆迪埃6人場均得分都有雙位數，難怪金塊本季平均得分110分可以排到聯盟第4，問題是他們忽略了防守。

金塊本季平均失分111.6分，排在聯盟第3爛，所以就算再會得分，也比不上丟分速度，更何況金塊必須先在22日主場碰上快艇，23日馬不停蹄趕到客場再遇灰狼，體能上明顯輸了灰狼一截，想拿下客場勝利難度頗高。

(中時電子報)