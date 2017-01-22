推升油價 俄稱現已每日減產10萬桶

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俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）在奧地利維也納舉行重大會議之前表示，俄國已減產每日大約10萬桶原油。

根據去年11月達成的劃時代協議，石油輸出國家組織（OPEC）商定減產，以推升油價。

油國組織以外的產油國也跟進，在12月同意減產，特別是俄羅斯，但美國例外。

這兩項協議使油價上揚大約20%，站在每桶50美元以上；不過由於執行上的疑慮以及美國頁岩油產量因油價走高而增加，致使漲幅受限。

負責監督協議執行情況的1個委員會預定今天稍後在維也納開會。

俄國先前承諾，將在2017上半年每日減產30萬桶原油。諾瓦克今天說：「我們現已減少每日平均10萬桶產量。」1060122

(中央社)