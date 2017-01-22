郭書瑤和服嫩腿亮相尬Cosplay辣模
郭書瑤在戲劇和電影作品上屢見突破，事業蒸蒸日上，人氣持續飆漲。20日受邀出席日本人氣No.1手遊「怪物彈珠」2017台北國際電玩展怪物彈珠活動大使，以一襲超短改良式和服性感亮相，率五位Cosplay辣模走秀登台！
農曆年將近，日本新年習俗需穿上和服，郭書瑤換上身穿紅黑相間日式短和服，白皙嫩腿好身材展露無疑，與5位辣模精彩開場走秀，火辣身材的她送出怪物彈珠扭蛋誠意十足，將現場氣氛炒熱到最高點，趕走冷氣團寒意。
在圈內有好人緣的郭書瑤，現場也大方分享自己獨家「友情技」三要訣：一揪團；二分享；三主動，也直言最近迷上怪物彈珠手遊，遊戲宗旨跟她的友情技不謀而合，更坦言自己是小宅女，平常休息手機不離身，更會和男友、家人或朋友們連線玩手遊，在緊湊的工作日程中，她也不忘使出友情技和朋友們聯繫感情，並大方分享三要訣。
她說，其一揪團，工作結束後喜歡揪三五好友一起吃飯聚聚，順便揪團打怪物彈珠。其二分享，和朋友們分享生活尋找共同話題，討論時下流行的東西最容易引起共鳴，所以會上網看最新關卡訊息分享給朋友。其三主動，有時和新同事工作，需要主動出擊認識對方，所以想和Coser與阿達一起”面對面”玩遊戲。郭書瑤更進一步表示，遊戲可以是個快速拉近人際關係的方式，這類人氣手遊很容易成為彼此的話題，空閒時間和工作夥伴們一起闖關遊戲，使工作氣氛更加歡樂。
(中時)
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