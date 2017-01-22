四葉草癱瘓唱片行 許願爛桃花不要來
大馬女神四葉草因〈好想你〉爆紅，日前發新EP《冷冷der聖誕節》，MV上架一個月點閱率破300萬大關，經紀公司為了讓她深耕台灣市場，不僅幫她在台灣安排溫暖小窩，此行將待到除夕夜，感受台灣濃濃過年氣氛。
四葉草昨赴唱片行辦簽唱會，俏皮許過年新願望，特別以今年「雞」年造句：「願爛桃花不要來，不再雞同鴨講 ; 事業一鳴驚人鶴立雞群。」新的一年將有戲劇和電影試鏡機會，來邀約的工作都是以女一角色，經紀人非常慎選她在戲劇上的第一步，希望四葉草的演出能一鳴驚人。
昨首簽會擠滿約500位粉絲，排隊人龍幾乎癱瘓唱片行，現場也準備好康大放送，最令人驚喜的是一位幸運歌迷獲得四葉草的私人小物「原味手帕」，歌迷大喊大馬女神的汗是香的，要珍藏一輩子當傳家寶。
(中時)
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