揭開「亞洲矽谷」神秘面紗

蔡英文總統本月14日過境美國舊金山期間，低調前往矽谷城市桑妮維爾，為「亞洲矽谷」執行中心矽谷辦公室揭幕。(資料照片/取自莊瑞雄臉書)

「亞洲 ‧ 矽谷」計畫執行中心矽谷辦公室，就位於矽谷知名創投加速器「Plug and Play」科技大樓內，該大樓有來自全球各地的創投計畫和夥伴進駐。(圖:陳子巖攝)

「亞洲 ‧ 矽谷」計畫在大樓內有專屬的區域，可以讓受輔導的業者和來自國際間各地的業內人士交流。(圖:陳子巖攝)

今年初率團訪問中美洲的蔡英文總統，上周六回程過境美國舊金山時，特地抽空低調至矽谷親自為「亞洲 ‧ 矽谷」計畫執行中心矽谷辦公室進行揭幕，當地近百位科技界人士也到場共襄盛舉。外界甚為好奇這個「亞洲 ‧ 矽谷」辦公室究竟扮演著什麼角色？

由於這是蔡英文總統過境期間在旅館外的行程，基於與美方的協議，相關行程不得對媒體公開，與會人士也三緘其口，更增添其神秘色彩。為了一探究竟，中時電子報記者特地親赴位於南灣桑妮維爾(Sunnyvale)的「亞洲 ‧ 矽谷」辦公室，以了解實際運作情況。

駐舊金山台北經文處科技組組長葉至誠昨天對本報記者指出，蔡總統非常重視「亞洲矽谷計畫」這個方案，要讓「台灣連結矽谷」。這也是蔡總統上任後推動的「五加二」新產業政策的一部分。

「亞洲 ‧ 矽谷」計畫台灣執行中心已於去年12月25日在台灣成立了。蔡總統這次藉由回程過境，也特地安排為「亞洲 ‧ 矽谷」計畫執行中心在矽谷的辦公室風光揭幕。這項「亞洲 ‧ 矽谷」計畫也是蔡英文總統推動台灣科技升級的重要一環，主要是針對互聯網產業為主軸，包括創新事業的育成、新技術的研發和引進，還有招商和攬才。

簡單的說，這個辦公室的主要功能，就是將計畫內涉及政府相關的資源做整合，由單一窗口來協助矽谷科技界的新創產業到台灣落戶或投資，並為其尋求適合的地點以及可申請的優惠補助。

葉志誠指出：矽谷是創新、創業的全球重心。位於Sunnyvale的矽谷知名創投加速器平台Plug and Play 大樓內的「亞洲 ‧矽谷」辦公室最主要的功能就是一個協調的平台。葉組長說，「把台灣政府在這邊所有的資源做一個充份的協調以及分工，讓政府的資源在這邊產生最大的效益。」

而雖然矽谷辦公室才剛揭幕，但其實相關工作已經在推動中，最近就成功介紹一家新創公司即將到新竹科學園區設立。該新創公司BIOINSPIRA 由畢業於美國史丹福大學、柏克萊加大和南加大的4位華裔畢業生所創辦，經過該計畫協助，在通過加速器完成商業化的進程後，已經選定到台灣新竹科學園區落戶，該計畫並幫助這個新創公司取得相關優惠。

(中時電子報)