NBA》尼克輸得冤! 巫師助教作弊挨罰
巫師隊20日以113-110擊敗尼克隊，終場前5秒康尼李(Courtney Lee)在三分線外接到球卻沒有出手，錯失了扳平的機會。康尼李解釋，當時巫師隊助教勞爾(Sidney Lowe)跨進球場內，站在他身邊不到1公尺的距離並且大吼大叫，讓康尼李誤判是對手要進行包夾，因此他才慌忙把球傳出去，搞砸了最後一擊。
聯盟官方公布裁判報告之後，確定勞爾違規，對他處以5000美元罰款，另外巫師隊也須繳交15000美元罰款。不過除了罰款以外就沒有別的處罰了，也就是尼克平白失掉最後一擊的機會，巫師隊可以說是花20000美金確保了這場勝利。
康尼李指控勞爾甚至假裝自己是防守球員，作勢喊著要幫忙包夾，才讓他放棄投籃。裁判當時全盯著康尼李，沒有發現勞爾的詭計，康尼李自責地說：「無論這是否他們的計謀，我當時仍然應該出手的。」
2000年的東區冠軍戰，溜馬隊助教也曾干擾過尼克的史普利威爾(Latrell Sprewell)，甚至還絆了他一下。即使是在季後賽的場合，聯盟也僅僅判罰溜馬10000美元而已，以後碰到這種情況，只能請球員多長幾隻眼睛了。
(中時電子報)
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