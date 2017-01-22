奈及利亞烏龍空襲 恐高達236人喪生

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地方官員今天告訴法新社，奈及利亞空軍17日針對博科聖地（BokoHaram）激進分子的空襲，誤炸為協助安置流離失所平民而設立的難民營，造成高達236人喪生。

無國界醫生組織（MSF）昨天表示，17日對東北端萊恩鎮（Rann）的空襲，死亡人數攀升至90死，但也宣稱可能攀升至高達170死。

但波諾州（Borno State）卡拉貝吉地區（Kala-Balge）政府首長瑪拉里馬（Babagana Malarima）聲稱，死亡人數高出很多。

瑪拉里馬今天表示：「徒手埋葬罹難者的人們告訴我，他們埋葬了234名死者。其後，我又接獲報告稱，送往邁杜古利市（Maiduguri）的兩名傷者不治。」

遭轟炸難民營是為協助逃離波諾州境內博科聖地伊斯蘭激進分子叛亂的平民而設立。

奈及利亞空軍表示，它正在調查這起事件，但多位軍方指揮官已聲稱那是誤炸。

17日空襲發生時，人道救援人員正在萊恩鎮分發食物。萊恩是鄰近喀麥隆（Cameroon）邊界的小鎮，約2萬至4萬人逃抵此處避難。

無國界醫生組織表示，空襲的罹難者大都是婦孺。至少有6名紅十字會志工罹難，另有13人受傷。1060122

(中央社)