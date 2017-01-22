亞女足資格賽 中華隊遠征巴勒斯坦
2018亞洲盃女足資格賽分組抽籤21日出爐，中華女足和泰國、黎巴嫩、巴勒斯坦、關島分到C組，只有拿下分組冠軍，才能晉級到明年4月的最後8強決賽。這也是木蘭女將繼上屆亞女足資格賽後，再次遠征巴勒斯坦。
2018亞女足將由約旦主辦8強決賽，上屆前3名日本、澳洲、中國大陸直接保送決賽。東道主約旦雖有保障資格，仍參加了本次的資格賽，但若約旦贏得A組冠軍，則由分組第2取得晉級決賽門票。
含約旦在內，21支要參加資格賽的隊伍抽籤後分為4組，僅有分組第1能夠出線。泰國無疑是中華女足問鼎C組冠軍的頭號障礙，兩隊前年9月曾在里約奧運亞洲區第2輪資格賽碰頭，以0比0戰平；去年10月也於國際友誼賽切磋，結果中華隊以2比5在高雄慘敗。
C組賽事將於4月3至11日進行，由巴勒斯坦擔任東道主。中華女足在4年前也曾來到這個危險的地區踢亞洲盃資格賽，最後和緬甸同為2勝1和，因淨勝球吃虧而無緣晉級。
2018亞女足也是2019法國世界盃的資格賽，亞洲共有5張世界盃門票。但不同於上屆亞女足，傳統勁旅北韓因在倫敦奧運被驗出禁藥，遭到停權，本屆北韓歸隊，很可能回到與日本、澳洲、中國大陸、南韓霸占亞洲5強的局勢。
(中時電子報)
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