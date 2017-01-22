NBA》為了帕總 詹姆斯想重返夢幻隊
去年8月的里約奧運，剛率騎士隊摘冠的詹姆斯沒有出征，但是在2020年的東京奧運，詹姆斯正考慮重返夢幻隊。該屆奧運的國家隊將由馬刺隊總教練帕波維奇領軍，這對詹姆斯是很大的誘因，他表示「帕總是NBA史上最偉大的教練」。
「(帕波維奇)是我認真考慮的原因。」詹姆斯說，「我說了幾百次，帕總是最優秀的教練。他厲害的地方在於不論時代如何改變，他總是能與時俱進。」除了1996-97的半個球季以外，本季已經是帕波維奇第20季帶領馬刺，也是連續20季勝率超過6成，包括5次總冠軍。
無論聯盟流行的是禁區打法還是三分跑轟，帕波維奇總有辦法讓球隊屹立不搖。上季勇士締造73勝的歷史紀錄，馬刺隊也不遑多讓寫下67勝、81%勝率的隊史最佳戰績。詹姆斯在總冠軍賽3度與馬刺交手，取得1勝2負，他率領的熱火是唯一在總冠軍賽打敗過馬刺的球隊，對些對決讓詹姆斯深刻體會了馬刺的強悍。
因此當帕波維奇接替K教練(Mike Krzyzewski)執掌國家隊兵符，詹姆斯怎能不心動。事實上，早在2004年雅典奧運，詹姆斯就與帕波維奇合作過。當時帕波維奇是美國隊的助理教練，初出茅廬的詹姆斯則是替補球員，他們那次只獲得銅牌。其後詹姆斯雖然由K教練帶隊拿下金牌，但他仍然希望能與帕波維奇合作摘金。屆時詹姆斯已年近36歲，這很可能是他最後一次參加奧運。
(中時電子報)
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