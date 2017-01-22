反川普 全球婦女串連示威
川普剛剛上任，示威的浪潮卻一波接著一波。今天在美國首都華府，就有數十萬名婦女上街頭舉行反川普示威，爭取婦女權益。活動不僅在全美其他城市獲得聲援，在歐洲與澳洲的多個城市也有婦女示威響應。
在川普上任隔天，有婦女團體號召舉辦「華府婦女遊行」示威活動，抗議人士鼓勵民眾穿上粉紅色的服裝並戴上粉紅色的貓耳帽參與，要展現一片粉紅海。
美國東岸時間周六上午十點，大批抗議群眾聲勢浩大，在國會山莊附近集合，隨後走上街頭遊行。主辦單位估計活動有約25萬人參與，訴求就是要喚起各界對於婦女權利以及其他民權的重視，示威者擔心，在川普執政之下，這些民權將受到威脅。
全美各地也都有人發起「姊妹遊行」響應華府的示威，包括波士頓、紐約、芝加哥、奧克蘭和洛杉磯等地聲援「華府婦女遊行」行動均湧現大量人潮。
而在歐洲，包括英國倫敦、法國巴黎和德國柏林等地，也都有婦女上街聲援反川普爭婦權的遊行；澳洲以及紐西蘭也都有婦女示威。
而國際間率先登場響應的婦女遊行則在澳洲的雪梨市中心登場，約有數千人參與。示威者手持標語寫道「婦女團結絕對不會被打倒」、「當女權受威脅怎麼辦？我們要站出來反擊」等。警方稱雪梨的這場反川普示威約有3千人參加，不過主辦單位則估計約5千人響應。
在雪梨，也有約30名川普的支持者也在示威現場附近集會，不過警方將兩方人馬隔開，不讓她們有機會起衝突。
這項遊行計畫，最早是臉書上發起的，支持者來自全球並迅速擴充。
(中時電子報)
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