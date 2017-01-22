反川普示威抗議 數十萬婦女走上街頭
今天是美國新任總統川普（Donald Trump）宣誓就職後的頭一個任上全天，數十萬人今天湧入全美各大城市街頭，抗議婦女權益岌岌可危。
在示威抗議規模最大的首都華盛頓特區，華盛頓都會區捷運局（WMATA）表示，上午11時的地鐵巴士和鐵路系統的乘客數量達27.5萬人，較川普宣誓就職的昨天同時段幾乎高出50%。
據華盛頓副市長唐納休（Kevin Donahue）指出，由於抗議者持續湧入首都各街道，主辦單位把估計參與人數，從原先的20萬人上修至50萬人。
首都華盛頓未公布參與抗議人數官方數字，但國家廣場（National Mall）旁的主要幹道獨立大道（Independence Avenue）擠滿人潮，高達11個街區或綿延1.5公里，擠得水泄不通。
由於人潮如此眾多，成千上萬民眾在附近的國家廣場上徘徊，無法進入主要集會地點。
串連抗議的其他大城市包括波士頓、紐約、丹佛和芝加哥等，據警方表示，由於湧現龐大群眾，活動不得不從示威遊行改為抗議集會。
「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導稱，芝加哥有15萬人湧入市中心街道。1060122
(中央社)
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