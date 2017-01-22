川普上任隔天 先去了這裡

川普認真參與今天的宗教儀式。(圖:美聯社)

川普今天偕同家人和副總統夫婦，一同出席美國國家天主教堂舉辦的多重宗教儀式。(圖:美聯社)

美國總統川普上任後，今天是他擔任總統的首個全天，他一早便偕同第一夫人梅蘭妮亞到國家天主教堂，為他的團隊上任後能順利推動施政祈福。

經歷了昨天的就職典禮以及多場慶祝舞會等活動後，川普夫婦與美國副總統彭斯夫婦今天一早便前往位於華府的國家天主教堂，出席一場多重信仰的祈禱儀式。

由於川普自當選後，美國社會不斷出現反對聲浪，即使到了他就任總統之後，示威的聲浪還是高漲，包括他所在的華府，今天他從白宮前往教堂途中的同時，就有數十萬人在華府走上街頭參與反川普示威，讓他未來的執政前景增添陰影。

今天在國家天主教堂舉辦的多重信仰儀式，包括來自基督教、猶太教、印度教以及伊斯蘭教的神職人員們，相繼為川普祈禱，川普也認真聆聽，神情肅穆，在儀式上沒有發言。

川普在周六下午排定前往華府郊區的中情局辦公室視察，這項行程也深具象徵意義，畢竟在俄羅斯是否駭入美國大選的議題上，川普曾痛批過CIA，不過白宮發言人在其推特上發文指，總統對今天造訪CIA非常興奮，要去要感謝在情報社區內的男男女女。

(中時電子報)