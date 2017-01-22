結婚、首認愛！男神女神1月喜訊連環炸
2017第一個月進入尾聲，除了將迎來喜氣洋洋的農曆春節外，回顧本月，演藝圈也發生不少喜事，穩定交往的星侶修成正果，或是從沒公開戀情的藝人首度認愛，都讓粉絲看了又驚又喜。
賴琳恩和陳乃榮穩定交往6年，去年12月在寫真書記者會上，被媒體拱著當「2017年第一對」，當時她大方說好，果真在本月4日就於臉書宣布結婚，喜孜孜甜喊「現在請叫我『人妻』姊姊」，同時老公陳乃榮也公告喜訊，之後兩人更在出席伊林尾牙時，甜蜜分享求婚三部曲過程，閃瞎眾人。
李冰冰出道多年鮮少傳緋聞，本月4日爆出戀情，被拍到和一名小10多歲許姓男子在街上十指交扣、甜蜜擁吻，關係看似相當親密，隨後她便於微博貼出兩人在海邊深情對視的合影，以一句「一切都是最好的安排」認了這段姊弟戀，受到大批祝福。
韓流小天王Rain與金泰希，自2013年戀情曝光後，兩人進展常被關注，頻頻有婚訊傳出，而小倆口在本月19日真的結婚啦！Rain 17日先是公開親筆信認了婚事，並喊對方是「最棒的禮物」，相當甜蜜，2天後雙方即低調在首爾嘉會洞教堂完婚，雖只花費3.5萬沒大規模的婚禮，但小倆口挽手相視而笑的照片流出，就讓粉絲感受到滿滿的幸福。
14歲就以歌手出道的寶兒，在韓國、日本、美國都創下漂亮成績，天后級的實力備受肯定，而出道17年的她日前首度公開戀情，認了和小1歲的演員周元交往中。據悉，兩人是透過朋友的聚會認識，因平常都喜歡打高爾夫球和登山，很有話聊而漸漸發展成戀人關係，郎才女貌的組合被粉絲大讚超速配。
(專題報導)
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