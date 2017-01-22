MLB》2017新球衣 「藍鳥」變「紅鳥」
誰說藍鳥就一定得是藍色的？多倫多藍鳥隊20日公布了2017年的特製球衣，這次的新球衣採用全紅底色與反白文字，就連註冊商標的「藍鳥」也被染成了「紅鳥」。這是藍鳥隊為了迎接今年的重大日子而特製的球衣。
去年藍鳥隊已有特製的全紅球衣，這是為了配合每年7月1日的「加拿大日」(現為加拿大的國慶日)，仿照該國紅白配色的楓葉國旗特別設計的。球隊於節日當週會在多倫多主場穿上特別的紅色球衣，不過上季紅色球衣上的小鳥依舊是藍色的「藍鳥」。這次的「紅鳥」版本幾乎和紅雀隊的小鳥一樣紅了，從公布之後的球迷反應看來，有些人似乎難以接受紅色的藍鳥。
今年正逢第150周年的加拿大日，藍鳥隊決定加大慶祝的力道，不僅把藍鳥改成「紅鳥」，他們也宣布新球季每周日的主場比賽都會穿上紅鳥球衣，大幅增加紅鳥的曝光度。可以說新球季除了以往的紅雀隊之外，大聯盟又增加了一支「憤怒鳥」軍團。
(中時電子報)
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