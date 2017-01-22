川普訪CIA 千分之千力挺

川普今天表態力挺CIA，但又不忘提醒他們要「誠實」。(圖:美聯社)

上任隔天的美國總統川普一刻也不得閒，雖然今天是周末，他特地前往美國中央情報局CIA，表達對CIA完全的支持，川普說：「我會千分之千的跟你們在一起。」

川普當地時間周六下午前往位於華府市郊的CIA辦公室視察。先前他與情報機構針對俄羅斯是否駭入美國大選議題，出現嚴重矛盾，川普也曾多次公開砲轟CIA在內的情報機構，令雙方關係緊張，因此今天川普此行前去CIA辦公室格外受到媒體關注。

川普今天在CIA向員工發表講話，強調他此行是來感謝情報機構，自栩「沒有任何人比川普更對情報社區以及CIA感覺更強烈。」

川普還誇張的用「我會千分之千地跟你們在一起」，還說「我愛你們」、「我尊重你們」來表達對中情局的力挺，企圖修補關係的意味濃厚。

不過川普也話鋒一轉，又說「我喜歡誠實，我喜歡誠實的報告。」又暗自倒打CIA一耙。這番說法顯然是為了先前一樁有關俄國政府掌握川普黑資料的假新聞事件，由於事件源自於一份由英國情報員撰寫的未經查證機密文件遭到洩漏給媒體，川普當時除了反駁這完全是假新聞，也砲轟情報機關不應該將未經查證的機密情報洩漏給媒體。

川普臨走前還預告會再回來CIA，並承諾會建更大的辦公空間給中情局。川普幕僚透露，接下來川普還將陸續造訪聯邦機構，為他們打氣。

(中時電子報)