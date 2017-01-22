輻射冷卻效應 嘉義以北及宜蘭僅11度

我要評比

中央氣象局表示，今天清晨持續受冷氣團影響，加上輻射冷卻效應明顯，各地氣溫仍偏低，嘉義以北及宜蘭低溫僅攝氏11至13度，其他地區也只有14至16度。

氣象局說，今天北台灣有機會見到陽光露臉，但冷空氣影響，高溫僅回升1、2度，而中南部高溫仍有22至24度，但需留意日夜溫差大，適時調整穿著。

天氣方面，今天水氣減少，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，僅東半部及北部山區偶有零星小雨。

氣象局提醒，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區易有9至10級強陣風，沿海地區風浪大，海邊活動及海上作業要特別注意安全。

今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oct。1060122

(中央社)