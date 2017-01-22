NBA》活塞闢謠：不會交易雷吉傑克生

活塞教練與球隊主席范岡迪澄清交易傳言。(美聯社資料照)

21日被爆出交易傳言的雷吉傑克生，隔日就由球隊主席兼教頭史坦范岡迪(Stan Van Gundy)親上火線闢謠。ESPN報導活塞將以雷吉傑克生去交換灰狼隊的盧比歐，顯然這已經影響到雷吉傑克生的心情，讓范岡迪非常不悅，直斥這是胡扯。

范岡迪說：「球隊的總管們每天至少會討論10條交易案，就算你們有什麼消息來源，那也可能是狗屁。很多交易案只是停留在談論階段，有人問我們要不要用雷吉傑克生來換盧比歐，然後這就被報導出來了。這些討論只是單純發生過，而不是被真正考慮過，就像我們想看看(騎士隊)會不會用詹姆斯來交換我們的比尼傑(Michael Gbinije, 場均0.5分)。」

根據范岡迪的說法，活塞總管還接到雷吉傑克生經紀人的電話詢問，讓范岡迪不得不親自傳簡訊給雷吉傑克生，直接告訴他「我們不會把你拿去交換盧比歐。」范岡迪說：「我通常不會這麼做，但這次連他的經紀人都開始關切了，我只好親自跟他澄清。」

(中時電子報)