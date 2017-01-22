陽光露臉！淡水清晨最低溫12.3度
今天（２２日）清晨持續受冷氣團影響，加上輻射冷卻效應明顯，各地氣溫仍偏低，淡水清晨０６:００測得最低溫度１２.３度，而嘉義以北及宜蘭低溫也只有１２至１３度，其他地區也僅１４至１６度，空曠地區可能會再更低一些，請大家做好保暖的工作。天氣方面，由於水氣減少，各地天氣大致穩定，西半部晴到多雲可見陽光，東半部以多雲為主，只有零星區域偶有短暫小雨。
根據中央氣象局資料顯示，今天北臺灣有機會見到陽光露臉，但冷空氣影響，高溫僅比昨天回升１、２度，約在１５至１７度，而中部花東高溫約２０到２２度，南部約２２到２５度，提醒中南部的朋友注意日夜溫差大，要適時調整穿著，也多留意身旁心血管疾病患者及年長者的健康狀況。
此外，今天臺灣附近沿海風浪還是比較大，尤其下午之後中部以北沿海風力將再度增強，可能出現９至１０級的強陣風，也提醒沿海活動及海上作業的朋友要特別注意安全。
空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)，其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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