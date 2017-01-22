川普正式走訪CIA 矢言全力支持

我要評比

美國新科總統川普（Donald Trump）今天正式走訪中央情報局（CIA）總部，尋求與CIA修好關係。川普先前曾痛批美國情報機構調查俄羅斯發動網攻意圖影響美國大選案。

川普先前抨擊說，美國情報機構的手法，令人聯想起納粹德國。但川普今天以總統身分首度走訪CIA總部時，對CIA官員表示，他全力支持他們的工作。

當川普讚揚說，「能做你們所從事工作的人非常、非常少，我希望大家明白，我非常支持你們」，台下爆出喝采和熱烈掌聲。

在今天走訪CIA發表談話前，一些分析家表示，在就職前與中情局及其他美國情報機構爆發空前齟齬的川普，欲與被他詆毀的美國情報圈修好關係，快速走訪恐怕仍不夠。

在美國情報機構認定，俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）指示駭客入侵美國民主黨電郵，試圖在美國大選中助川普一臂之力後，川普曾粗暴抨擊美國情報官員。

其後，外洩的未經證實文件指稱莫斯科當局握有關於川普的見不得人黑資料後，川普指責美國情報機構採行宛如納粹手法。但川普今天於歷時約15分鐘的即席演說中，並未提及俄羅斯。

川普說，他與情報機構的齟齬是媒體編造的，並形容媒體記者是「地球上最不誠實者之一」。

川普又說，打擊伊斯蘭國（IS）激進分子將會是美國中情局的優先要務，並稱必須剷除「激進伊斯蘭恐怖主義」。1060122

(中央社)