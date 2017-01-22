抗議川普姊妹團 全美多州站出來

包括華府、紐約、芝加哥、波士頓，全美多個城市今天掀起「粉紅姊妹團」抗議活動，在華府，抗議人潮更超乎預期，不少人在川普飯店及白宮附近咒罵川普。

美聯社指出，今天的「婦女華府大遊行」活動（Women's March on Washington），有逾50萬人參加，超乎原先預期的20萬人。

而根據現場維持秩序的警方與國民兵目測，預計人數可能達百萬，華府這座僅有4%民眾投票給川普的美國首都城市，遊行路線原訂從獨立大道走到鄰近白宮周邊，結果因人潮太多，市中心主要幹道包括憲法大道與白宮所在地的賓夕法尼亞大道，到了下午都滿是粉紅帽人潮。

川普家族名下位於華府的高檔飯店就位於賓夕法尼亞大道上，儘管警方早已嚴陣以待，架起多層圍籬，不少民眾行經時齊喊口號抗議，甚至集體舉中指、咒罵川普。

「一個總統，不尊重美國占一半的女性人口，他不能代表身為美國男性的我。」來自鄰近華府維州的約翰告訴中央社，自己聽完川普的就職演說更沮喪，也決定為自己的媽媽站出來遊行，這場活動不只是為女性，「誰家中沒母親？」他說，美國人不該忍受這樣一個對女性出言侮辱的人、代表世界上最偉大的國家，「他不是我的總統」。

川普在就職演說中以競選語言、訴求團結，除多個女性團體為「女權就是人權、就是民權」走上街頭，也有身障人士乘坐電動輪椅參與，另外還包括支持計劃生育協會的組織、環保團體、同志團體都走上街頭，攜家帶眷的家庭更所在多有，有人笑說，川普確實團結了大家。

帶著兩歲女兒上街的麗莎說，這場運動只是開始，因為她擔心沈默會讓像川普這樣的言行、對女兒構成威脅；初為人父的克里斯則抱著才8個月大的女兒、走在鄰近白宮的馬路上，他還幫女兒製作「卑鄙的孩子」（nasty baby）招牌、嘲諷川普競選時咒罵對手希拉蕊．柯林頓是卑鄙女人。

克里斯說，他的孩子一出生，就經歷可能是美國史上最黑暗的選舉，「我們選出一個會對女性出言不遜的人當總統」，對他而言，「才剛成為父親的我，想不到比這件事更糟糕、更讓我憂慮的了」，他希望女兒從小就要知道保護自己，不要讓像川普這樣的人靠近，「這是她的人生第一場遊行，也是功課」。

也有穆斯林女性圍上粉紅色的希賈布頭巾參與遊行，伊曼告訴記者，她15年前定居美國，就以此為家，自己現在也為人母，但川普昨天卻點名激進伊斯蘭教為恐怖組織，讓她感到難過，她說，伊斯蘭是愛好和平的宗教，多數穆斯林更是愛好和平的人，不像川普的語言暴力，才讓人更感到害怕。

整個華府國家廣場周邊滿滿可見粉紅帽人潮，白宮前的拉法葉廣場則正在撤除就職典禮的觀禮台而封鎖，而今天川普有出門、到中央情報局參加活動，就算他視而不見這些抗議人潮，一波又一波朝著拉法葉廣場與白宮抗議川普的音量，新白宮主人，很難不聽到，而他可願意傾聽眾人心聲？1060122

(中央社)