「星女郎」林允整牙驚呆人 容貌發生巨大變化

林允因為整牙，容貌被指發生巨大變化（如圖右）。（圖／取自微博）

「星女郎」林允因拍了周星馳的《美人魚》後大紅，先前更和馮紹峰傳戀情，可惜這段感情最後還是無疾而終。不過林允近來上節目，卻因為容貌發生巨大變化成為網友熱議，不過她強調自己是因為整牙才會發生改變。

林允在《美人魚》海選出線時，當時就被認為長相是比較有特色的女孩，不過她星運大開，也累積不少死忠粉絲。但她最近登上大陸節目《快樂大本營》，卻被吐槽「好像看了個假的林允」，原因是她長相好似變了個人，且網友全聚焦在她的牙上。

由於林允先前有虎牙，她特地整牙戴上臨時牙模，不過整牙療程已經完全，她最近拆牙模，已經是一口漂亮好牙，可也因此讓容貌有了些變化。對於被指外型大變，林允也特地在網上解釋，幽默表示「一下飛機，就聽說我的牙上熱搜了，已經跟臨時牙模再見了，關注我的牙，更要關注《西遊伏妖篇》！」不忘幫恩師周星馳打廣告。

(中時電子報)