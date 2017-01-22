比較就職典禮 美國家公園推特曾遭凍結
川普就職大典舉行時，美國國家公園管理局的官方推特帳號，在一篇回推文中附上2009年歐巴馬就職典禮與川普就職時民眾人數的對照比較照片，結果推特帳號因此遭凍結數小時。
美國國家公園管理局（National Park Service）官方推特帳號@NatlParkService，20日上午在川普就職典禮正在舉行期間，回覆紐約時報（New York Times）華府記者艾波爾包姆（Binyamin Appelbaum）推文時，附上2009年歐巴馬就職典禮與川普就職典禮民眾人數比較照片。
艾波爾包姆在20日下午1時左右發表推文寫道：「看來川普政府還沒有掌握國家公園管理局推特帳號的發文權限。」
美國國家公園管理局推特帳號發表的就職典禮人數比較照片雖只是回推，但引起推特網友瘋傳，這篇發文後來遭刪除。根據媒體報導，美國國家公園管理局官方推特帳號@NatlParkService也被下令暫時凍結，在接到進一步指令之前，不得繼續在推特發言。
經過一夜之後，美國國家公園管理局推特帳號今天上午發表推文寫道：「對於這個帳號昨天回推失誤，我們感到遺憾，期盼今後能繼續與大家分享我們國家公園的美景與歷史。」
美國國家公園管理局發言人克羅森（Tom Crosson）對媒體表示，官方推特帳號一度關閉的原因，是因為發表回推的內容「不符合國家公園管理局透過社群媒體與大眾互動的使用規範。」1060122
(中央社)
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