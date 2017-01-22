貝克漢人帥又有愛 停車救暈倒老婦

貝克漢將車開靠近昏倒老婦人。（圖／翻攝Twitter）

萬人迷貝克漢向來是人帥又有愛心，他吸金功力一流，但對於回饋社會也不遺餘力！日前他開車經過倫敦肯辛頓，發現一名年老婦人暈倒，他趕緊停車救援，有粉絲拍到這一幕後放上網，大讚他簡直是超級暖男！

貝克漢日前開車發現一名老婦人暈倒路邊，她更因此撞傷頭部，看到這狀況的貝克漢趕緊將車開上前，不過當時倫敦街頭車潮湧現，貝克漢雖沒能下車，但他也趕緊送上一瓶水，隨後救護車抵達後他才離開。

有粉絲當時也在現場，表示第一時間看到有熱心民眾開車上前救援，最後才發現竟是鼎鼎大名的貝克漢，大讚他「真的是超級紳士！」

(中時電子報)