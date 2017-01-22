歌迷力拱推新專輯 蔡依林曬表情包嗆聲

蔡依林宣告歌迷今年不會推出新專輯。(圖/蔡依林微博)

天后蔡依林雖然與錦榮分手，但絲毫不影響她衝刺事業的決心，代言與商演邀約仍不斷，不過歌迷最引頸期盼的，還是新專輯和演唱會DVD何時會發行?對此蔡依林則以表情包配文調侃道出答案，讓粉絲期望再度落空。

蔡依林去年在「愛最大」演唱會獻聲挺同志。(圖/本報系資料照)

蔡依林昨晚在微博曬出自己頭像的表情包，圖片中她化身成為「蛋糕店旗艦店店長」，似乎站在講台前為台下聽眾致詞，她也以此圖對催生新專輯的歌迷做出回應，寫道「新專輯儘管你們催生，今年要是發了，算我輸」，接著更配文調侃「好勝的人怎能輸呢！笑死」，等於講白最快要2018才有可能推出新專輯，對此也讓粉絲留言「出大事了，叛逆心上來了」。

(中時電子報)