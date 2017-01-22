年金改革國是會議登場 府周邊維安交管

我要評比

攸關國家政治、財政、社會改革工程年的年金改革國是會議今天登場，包括民進黨、國民黨等各政黨、職業團體、公民團體將派代表參與國是會議。監督年金改革行動聯盟動員街頭抗議，北市布署2000警力維安，總統府周邊架起拒馬，全天交管。

年金改革國是會議今天上午9時在總統府舉行，總統蔡英文將出席並致詞，擔任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁主持會議。包括上午的開幕、國家年金改革報告，及下午的分組報告、閉幕，在總統府經國廳舉行，均全程網路直播。

分組會議則分「給付、領取資格」、「基金管理、財源」、「制度架構、特殊對象、制度轉換」3組，分別在廉政署1樓會議室、國史館3樓會議室、國史館4樓大禮堂舉行。分組會議全程錄影，影片將於民國106年2月上旬上傳至總統府國家年金改革委員會網站。

國教育產業總工會21日召開記者會宣示不參加今天舉行的年金改革國是會議，拒絕為貫徹政府年金改革版本背書。監督年金改革行動聯盟在官方臉書也發出動員令，要結合軍、警、消、公、教、勞等受僱者今天上街頭抗議，並在凱達格蘭大道的景福門前舉行抗議聲明記者會，聯盟副召集人李來希表示，他們會自我克制，希望不會出現衝突。

台北市警察局表示，有民眾以「年金改革陳情活動」為由，申准今天在凱道等路段集會活動，警方已布署建制警力2000人負責現場秩序維護和各項維安工作。台北地檢署也表示，已指派群眾運動處理小組的多名檢察官今天待命。

警方指出，「年金改革陳情活動」路段包含凱達格蘭大道、中山南路、仁愛路及信義路等。警方為維護參與群眾安全，並協助活動現場周邊交通疏導，今天凌晨已加強景福門周邊道路疏導，請用路人經過集會地點周邊道路時減速慢行，並配合警方指示、引導通行。

國家年金改革國是會議全國大會報告已事先上網，書面報告指出這次改革9大重點包括，1、優先讓18%優惠存款儘速走入歷史；2、調降公教人員年金所得替代率；3、延長平均薪資採計期間；4、延後請領年齡；5、逐步調高保費或提撥費率；6、政府挹注財源；7、改善基金投資報酬率；8、跨職域任職年資可攜帶；9、特殊對象處理。

年金辦指出，年金改革國是會議的結論將作為年金改革修法的依據，修法草案將循行政院、考試院行政程序，於106年5月20日以前完成法案修正送請立院審議。1060122

(中央社)