年金改革陳情集遊 總統府周邊全天交管
總統府「年金改革會議」今天舉行。民間團體申請「年金改革陳情活動」，獲准今天至24時止在凱達格蘭大道等路段舉行，台北市警方表示，今天總統府周邊全天交管，請用路人注意管制路段。
警方指出，集會活動路段包含凱達格蘭大道、中山南路、仁愛路及信義路等。警方為維護參與群眾安全，並協助活動現場周邊交通疏導，今天凌晨起已加強景福門周邊道路疏導，請用路人經過集會地點周邊道路時減速慢行，並配合警方指示、引導通行。
台北市警察局中正第一分局呼籲，請所有欲參加年金改革陳情活動之團體或民眾至合法申准的集會場所表達訴求，保持理性自制，於活動結束後疏導群眾離開，並儘速撤除道路上影響用路人通行之設施，以恢復台北市區道路交通，維護其他用路人通行之權益。
台北市公共運輸處也表示，配合「年金改革國是會議」集會遊行，中華路以東、中山南路以西；衡陽路、襄陽路、常德街以南；羅斯福路以西、南海路(不含)以北；愛國西路以北、博愛路以東等道路交通管制。捷運部分，明天自營運時間起，暫時關閉小南門站、中正紀念堂站和台大醫院站部分出口。1060122
(中央社)
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