鄭明典：高壓中心往台灣接近中

氣象局預報中心主任鄭明典今天說，現在的氣壓比前兩天的最高氣壓還高，表示主高壓中心更往台灣接近。

中央氣象局表示，今天清晨持續受冷氣團影響，加上輻射冷卻效應明顯，各地氣溫仍偏低，嘉義以北及宜蘭低溫僅攝氏11至13度，其他地區也只有14至16度。

氣象局預報中心主任鄭明典今天一早也在臉書上以「冷高壓變化」為題，表示高氣壓強度通常以中心最高氣壓為代表，就冷高壓來說，最高氣壓越高，表示冷空氣越厚實，所以氣壓也是預報低溫一項重要參考指標。

鄭明典也PO出板橋測站量測到的氣壓紀錄，並說現在的氣壓比前兩天的最高氣壓還高，表示主高壓中心更往台灣接近中，這也是描述前兩天往南的高壓為分裂高壓的原因。

鄭明典說，冷空氣厚實並不表示地面氣溫就會比較低，通常地面氣壓數值相當的情況，越潮濕的大氣越容易出現白天地面的低溫，而乾燥的大氣就容易有清晨的輻射冷卻低溫。1060122

(中央社)