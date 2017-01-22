吳德榮：天氣乾冷 早晚注意保暖

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天乾冷空氣加入，維持冷氣團的強度，日夜溫差擴大，早晚注意保暖；西半部天氣晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星短暫雨機率。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，今、明兩天乾冷空氣加入，維持冷氣團的強度；清晨籠罩台灣上空的層狀雲，會因日照而減弱、消散，白天氣溫回升，夜間有輻射冷卻效應而降溫，日夜溫差擴大；嘉義以北空曠地區，明晨氣溫仍有降至11、12度的機率。

週二(24日)白天冷空氣逐漸減弱，氣溫略升，雲量逐漸增多，北部、東半部零星短暫降雨的機率緩慢提高；25日鋒面影響，北部、東半部轉為有局部短暫雨，北台灣下半天起氣溫下降；中南部雲量略增、山區有零星飄雨的機率。小年夜(26日)東北季風轉乾，北部天氣好轉，早晚偏涼微冷，僅北海岸、東半部有一些零星短暫雨；中南部晴朗、日夜溫差很大。

最新模擬，春節年假期間，先有東北季風，之後回暖，再來一波鋒面。北台灣天氣，雖有比較多的變化，但不致太差；中南部受到的影響很小。

除夕(27日)、年初一 (28日)受東北季風影響，水氣不多，迎風面僅北海岸、北部山區及東半部有零星短暫降雨的機率；北部多雲偶見陽光，早晚偏涼；中南部不受影響，日夜溫差大。1060122

(中央社)