印度東部列車出軌 至少23死約百傷

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官員今天表示，印度東部1列特快車出軌，造成至少23人死亡，約100人受傷。

印度的鐵路運輸系統規模龐大，全世界數一數二。

法新社報導，希拉克漢德（Hirakhand）旅客列車的7節車廂與車頭昨天晚間11時，在安德拉省（Andhra Pradesh）維濟亞訥格勒姆（Vizianagaram）的庫雷拉（Kurera）車站附近出軌。

東海岸鐵路公司（East Coast Railways）發言人米西拉（J. P. Mishra）告訴法新社：「13人證實死亡，數十人受傷。傷者已送往附近2間醫院。」

他說，鐵路公司與地方政府官員已展開救援行動，並派遣救援列車疏散旅客。

米西拉沒有透露出軌原因。

列車從雅達坡（Jagdalpur）出發，預定前往奧里薩省（Odisha）的首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）。維沙哈巴南巿（Visakhapatnam）是最靠近出軌地點的城市，相距將近160公里。

海線列車已暫時停駛。（譯者：中央社周莉芳）1060122

(中央社)