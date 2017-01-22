膽大心細 揉麵團的手畫出優勝彩妝

17歲年紀，一雙揉麵團、幫忙媽媽製作包子的手，靠著膽量、創意與細膩的心，畫出全國優勝美妝，她是新竹市光復高中時尚造型學程學生楊淑芬。

因為熱愛畫畫，從小總是紙筆不離手，透過線條把看到的景象紀錄下來，加上喜歡美麗事物，決定在國中畢業後，進入時尚造型學程，朝美容、美髮的領域發展，學得一技之長。

然而，這樣的選擇，楊淑芬一開始卻未獲得媽媽的贊同。經營手工包子店的楊媽媽，曾經在美髮業打滾30多年，因為知道這行的辛苦，需要花費許多時間與金錢才有辦法學成、出師，心疼女兒；但基於對女兒的愛與支持，最終仍默默支持。

楊淑芬說，剛進高中時很沒自信，加上過去從未接觸過彩妝，除了課堂認真聽講、把握機會練習，也積極參加校外競賽，增加實務經歷，去年就在台北美容美甲博覽會暨國際菁英賽中，獲得時尚新娘彩妝造型第一名，找到自己的步調，也找到自信。

「不希望她給自己太大壓力，志在參加、不在得名」楊媽媽說，學校對楊淑芬的期待很高，加上她是個「好勝心強」的女孩，回憶去年，比賽前還因壓力太大，半夜竟爬起來「夢遊」，把全家人都嚇呆了。

為了提升對彩妝的熟悉度，長相清秀的楊淑芬還利用課餘時間，在外擔任模特兒，接平面外景拍攝的工作，原本只是希望藉此增加收入，購買彩妝用品、減輕家中負擔，卻意外發現一般肉眼看與透過鏡頭看彩妝的不同，學到如何調整模特兒的妝感，算是很棒實務學習收穫。

今年，楊淑芬為了參加全國中等學校技藝競賽，不僅需要面對一連串集訓與高三的繁重課業壓力，晚上要把握時間準備學科，假日還需早起幫忙包子店的生意，最終仍從全國107名優秀選手中脫穎而出，獲得家事類美顏組優勝，學校師生與楊媽媽都為她感到高興。

指導老師范宛諭表示，楊淑芬膽大心細，對於彩妝的創意也很有想法，有自己的主見，因此能畫出較大膽且有特色的作品，期待她未來在這條路上的發展與表現。1060122

(中央社)