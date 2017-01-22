白宮官網變天 LGBT和氣候變遷頁面消失
美國第45任總統川普於美東時間20日宣誓就職，不過就在歐巴馬政府將白宮官網「whitehouse.gov」移交給川普團隊後，當天中午白宮官網立刻變天，包括男女同志雙性戀者及跨性別者（LGBT）、氣候變遷、健保及公民權利等頁面都已消失。
據中央社報導，白宮的LGBT族群頁面「WhiteHouse.gov/LGBT」目前無法連結，畫面顯示「已無法搜尋到您要求的網頁」的文字，但鼓勵訪客轉而在川普（Donald Trump）總統的網頁註冊更新。
過去在歐巴馬執政下，全美50州得以實現同性婚姻合法化，美國軍方也解除跨性別人員服役的禁令。但新任副總統彭斯反同志的立場相當鮮明，如今LGBT網頁不復存在，引發LGBT團體擔心，未來可能無法再受保障。
另外，白宮也正式移除氣候變遷專用網頁「http://www. whitehouse.gov/energy/climate-change」，並刪除所有明確提及「氣候變遷」及「全球暖化」的用詞，取而代之的是川普「美國優先」能源計畫。這項計畫呼籲取消歐巴馬時代為了對抗全球暖化成因的「氣候行動計畫」（Climate Action Plan），以及相關法規。
川普曾聲稱全球暖化是場「騙局」，並揚言將退出巴黎氣候協定，其團隊正尋求最快方式繞過簽署該協定後必須4年才能退出程序，以讓美國盡快擺脫這項遏止全球暖化的氣候協定。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。