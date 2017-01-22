白宮官網變天 LGBT和氣候變遷頁面消失

美國總統川普於美東時間20日才宣誓就職，白宮官網立刻變天，包括男女同志雙性戀者及跨性別者（LGBT）、氣候變遷、健保及公民權利等頁面都消失。(圖擷取自白宮官網)

美國第45任總統川普於美東時間20日宣誓就職，不過就在歐巴馬政府將白宮官網「whitehouse.gov」移交給川普團隊後，當天中午白宮官網立刻變天，包括男女同志雙性戀者及跨性別者（LGBT）、氣候變遷、健保及公民權利等頁面都已消失。

據中央社報導，白宮的LGBT族群頁面「WhiteHouse.gov/LGBT」目前無法連結，畫面顯示「已無法搜尋到您要求的網頁」的文字，但鼓勵訪客轉而在川普（Donald Trump）總統的網頁註冊更新。

過去在歐巴馬執政下，全美50州得以實現同性婚姻合法化，美國軍方也解除跨性別人員服役的禁令。但新任副總統彭斯反同志的立場相當鮮明，如今LGBT網頁不復存在，引發LGBT團體擔心，未來可能無法再受保障。

另外，白宮也正式移除氣候變遷專用網頁「http://www. whitehouse.gov/energy/climate-change」，並刪除所有明確提及「氣候變遷」及「全球暖化」的用詞，取而代之的是川普「美國優先」能源計畫。這項計畫呼籲取消歐巴馬時代為了對抗全球暖化成因的「氣候行動計畫」（Climate Action Plan），以及相關法規。

川普曾聲稱全球暖化是場「騙局」，並揚言將退出巴黎氣候協定，其團隊正尋求最快方式繞過簽署該協定後必須4年才能退出程序，以讓美國盡快擺脫這項遏止全球暖化的氣候協定。

(中時電子報)