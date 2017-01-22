MLB》致敬傳奇 遊騎兵將退休I-Rod背號7號

I-Rod穿過的「7號」球衣，將高掛於遊騎兵阿靈頓球場。(美聯社資料照)

前大聯盟明星捕手「I-Rod」I.羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)成為準名人堂選手，比起他待過的其他球隊，當初簽下16歲的他、一路看他搖身成超級球星的遊騎兵，肯定更是備感光榮，據美媒報導指出，原已把I-Rod選入球隊名人堂的遊騎兵，現決定退休I-Rod所穿的「7號」球衣，向這名傳奇球星致敬。

首次競逐名人堂就獲獎，I-Rod當時難掩興奮，直呼「太瘋狂了」，除感謝所有幫助過他的人，談到與他一起度13個年頭的遊騎兵，更是滿懷謝意的說，「我打過六支球隊，但這裡(遊騎兵)是最好的！」已入選遊騎兵名人堂的他，如今即將成遊騎兵「7號」的唯一主人。

「這也是個很棒的榮耀，」I-Rod得知遊騎兵要退休他的背號時，並不意外，他本就預期若時間點對了，這一天就會到來，「我很高興他們選在我入選名人堂的這一年這麼做。」I-Rod也是繼萊恩(Nolan Ryan)、歐鐵斯(Johnny Oates)後，第三個獲永久退休的背號，儀式最快在今年八月舉行。

(中時電子報)