美司法部：川普女婿可任白宮顧問
美國司法部指出，若總統川普僱用女婿庫許納「以個人身分」擔任白宮僱問，並不違反聯邦反裙帶關係法。
路透社報導，司法部官網公布其法律顧問辦公室（Office of Legal Counsel）20日發函指出，總統的特別聘任權得使白宮職務豁免於禁止總統任命親屬擔任聯邦機構首長的法律。
率先報導這項決定的「紐約時報」（The New YorkTimes）指出，司法部網站21日公布這份文件。
白宮法律顧問室針對庫許納（Jared Kushner）任命案要求司法部提出明確意見。
司法部指出，若川普（Donald Trump）選擇正式聘用庫許納，並讓他通過白宮職員須進行的身家調查，那麼就適用反利益衝突法，庫許納須遵守相關限制。
司法部在14頁的意見函中指出：「國會並未阻止，且極可能不會阻止總統找家族成員以個人身分任顧問。」
文件提到：「因此，即使若反裙帶關係法規範總統不可僱用親屬任職白宮顧問，這些親人仍可以平民身分接受諮詢。」（譯者：中央社何宏儒）1060122
(中央社)
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