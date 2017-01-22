通風不良 熱水器易成殺手

受到冷氣團影影響，桃園市政府消防局近日接獲多起住宅一氧化碳中毒案件，並有多人送醫，其中以使用燃氣熱水器時室內通風不良，產生並蓄積一氧化碳所致。

桃園市政府消防局今天表示，根據內政部消防署統計，去年全國共發生61起一氧化碳中毒事件，造成174人受傷，3人死亡，其中研判中毒原因，主要發生於住家，且多為民眾使用燃氣熱水器時室內通風不良，導致一氧化碳濃度過高造成。

消防局1月間也陸續接一氧化碳中毒事件，其中一戶3人緊急送醫，所幸觀察後救回一命。

消防局表示，不少家庭所使用燃氣熱水器，多裝設於加蓋陽台，使用時該區加裝氣密窗且吊掛衣物通風不良，導致一氧化碳中毒傷害發生。由於一氧化碳是一種無色無味氣體，中毒初期會出現類似「感冒」或「食物中毒」等疲倦、腸胃不適、嘔吐等狀況，所以很容易被忽略，造成多人或全家同時中毒的悲劇。

桃園市政府消防局危險物品管理科科長吳家豪表示，為避免民眾因居家熱水器裝設不當造成一氧化碳中毒，消防局106年持續辦理燃氣熱水器遷移或更換補助，經消防局同仁現場審視確認符合一氧化碳中毒潛勢場所的條件者，申請者即可通知合格廠商施作，每戶最高補助新台幣3000元；若為社會局列冊低收入戶者，補助金額提高至1萬元，這項項補助作業已於今年1月1日受理，民眾可洽當地消防分隊辦理。1060122

(中央社)