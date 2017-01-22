海倫清桃無性婚姻18年 這些明星夫妻也有名無實

這些明星婚姻都有名無實。（圖/本報系資料照、翻攝微博）

由海倫清桃和先生戴發奎的「海戴人生」連演數天，劇情宛如八點檔，先是瞞婚18年和學歷身世全造假，之後更爆出家暴、 十指交纏小鮮肉，甚至自揭無性婚姻，其實演藝圈過去也有不少「有名無實」星侶的例子。

蔡琴27歲那年因拍電影《青梅竹馬》認識已逝導演楊德昌，隔年兩人就結婚，未料婚後第8年，楊德昌愛上鋼琴家彭鎧立，兩年後蔡琴仍不願退讓，楊德昌受訪時，竟稱與蔡琴十年婚姻「只有前兩年愉快，之後八年沒性生活」，讓蔡琴死心離婚。

劉曉慶1976年和小提琴演員王立結婚，婚後才4天她就離家忙怕電影，兩人相隔約1年才又見面，此時距離已變大，某天，丈夫想求歡，她卻無法跨越和異性發生親密關係的心理障礙而強烈抗拒，最後被賞了一巴掌，之後她便離家出走，直到1982年離婚。

「小布」布萊德彼特與前妻珍妮佛安妮斯頓離婚，外傳是因男方和安潔莉娜裘莉合作後假戲真做擦出愛火，安妮斯頓後向媒體自爆，她在這段四年半的婚姻中足足有兩年沒有嘿咻，等於守活寡。

澤尻英龍華2009年和大22歲高城剛完婚，後日媒踢爆她們婚前已擬好協議書，言明一個月嘿咻不能超過5次，若超過次數，一次要罰18萬元台幣，體內射精還要加罰50萬日圓，等於高城剛每次嘿咻都要「戴套」上陣。

(專題報導)