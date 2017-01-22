送女兒參加前夫婚禮 方文琳私訊「她」：開心多妳一個家人
方文琳和于冠華離婚10多年，近日前夫再婚她也不吝嗇送上祝福，而首度踏入前夫經營的餐廳，她坦言「其實對我真的沒有那麼難」，甚至反向思考女兒們可以多個人疼愛不是更好，也獲得網友讚爆。
方文琳表示女兒參加前夫婚禮的衣服，是「阿姨」陪她們出去找的，對此她不僅不吃味反而希望她們多相處，對此也傳訊向「她」道謝「麻煩妳了，也開心孩子多一個妳（家人）可以疼愛」，也獲得對方大器回應，這讓她感動直呼「我就是要平靜要快樂，不折磨自己的心」，此外更透露當天婚禮過程，將女兒接至婚宴現場時，孩子的奶奶和姑姑含淚跟她道謝，感謝她能無私拋棄成見，讓女兒能開心參與這場婚禮，其實這也是方文琳樂見的情況，不希望讓孩子有所顧忌，甚至生活在兩難的家人關係裡。
昨天方文琳載女兒上烏來跟于家人住幾天，也透露以前怎樣邀約都不會去，是不想讓看到的人胡亂猜測，不過如今有了跟她兼具美麗智慧與大器的女主人在，讓她更讓覺得孩子沉浸在愛的氛圍裡，並感性說道「我心也平靜開心，無所求了。」
(中時電子報)
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