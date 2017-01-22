年改國是會議 全教總抗議中小學師60起支

年金改革國是會議今天舉行，全國師工會總聯合會派4位代表參加，他們將在會中表達7點立場，包括抗議政府資訊不完整、抗議改革無法確保基金永續、抗議齊頭式假平等及及抗議中小學教師60起支等。

年金改革國是會議全國大會今天在總統府召開，全教總系統共有張旭政(以中華民國全國教師會理事長身分受邀)、羅德水(以全國教師工會總聯合會代表身分受邀)、林松宏(以新北市教育人員產業工會代表身分受邀)、侯俊良(以台南市教育產業工會代表身分受邀)，四位與會代表除將於國是會議現場爭取發言機會，表達以下4點立場：

一、抗議政府資訊不完整，人民根本無法判斷訊息真偽：行政院年改會日前公布改革方案後，各界對方案內容之解讀南轅北轍，由於相關資訊不夠完整，相關人甚至無從判斷資訊真偽，只能任由各種資訊流傳，徒增社會紛擾。民進黨政府推動年金改革業已半年，一路以來不願意公布相關完整資訊，對擾動社會的錯誤資訊也沒有澄清能力，全教總表達嚴厲譴責。

再者，年改會備選方案稱公教人員退休金與養老給付分立，制度暫不調整，全教總的理解是現階段仍將維持公保一次給付，惟教育部試算又將公保年金化計入退休人員所得分子，依此，在替代率天花板下，勢必排擠純新制年資者之退撫月退休金，形成另一種不公，全教總表達反對在現階段將公保年金化的設計，對官方資訊未能統一致生誤解，再次表達抗議。

二、抗議改革無法確保基金永續：政府年改目標宣稱要讓年金永續，但經過這次改革，公務人員退休基金僅能延長至133年、教育人員僅能延長至132年、勞保基金更只能至125年，與基金永續的目標落差甚大，可以預見未來還會有多次改革，年輕世代受雇者將處於長期不穩定狀態，不利世代共榮與社會穩定。全教總強烈要求制訂可長可久的年金永續方案。

三、抗議齊頭式假平等：官版稱將拉近不同職業別年金所得替代率差距，全教總認為，各職業別替代率之所以不同，關鍵在於制度性差異，依現況，公、私部門受僱者之基礎年金、職業年金不相同，費率與給付也不一致，政府不思考制度性問題，也不設法提升私部門受僱者退休保障，卻要強求所謂替代率一致，根本就是為了平等而平等的假平等。

四、抗議中小學教師60起支：官方原本規畫所有職業別65起支，經全教總大聲疾呼後，中小學教師提前至60起支，今天年改會並宣布將設計10年過渡期，至117年採單一年齡60歲請領。

對此，全教總表示，官版中小學教師60歲起支方案，不符家長期待，嚴重阻礙師資新陳代謝，且增加總體人事成本，全教總堅決反對中小學教育人員60起支方案，建議考慮其職業屬性，中小學教育人員採取85制，並採漸進式改革，主張在75制上，分十年逐步調整至多85(年資+年齡)，使中小學師資能維持供需平衡與活力。

五、要求政府負起最後支付責任：官版接納全教總建議，將挹注基金不足，全教總支持每年撥補200億元挹注勞保基金，並再次提出建議，調降退休所得和取消優惠存款所節省的經費(包含地方政府)，必須全數挹注退撫基金。

六、支持有利建全退休制度的改革措施：強化基金管理，積極提升報酬率，設計年資保留、年資併計、年金分計制度，處理黨職併公職、政務人員、法官與檢察官退休制度，作為一個負責的政府，都是早就應該進行的改革。

七、要求國會嚴審年改法案：依民進黨政府規劃，國是會議結束後，年改方案就將送進立法院審議，並將在本屆立委第三會期前完成三讀，全教總要求國會朝野黨團，未來必須嚴審相關法案，執政黨委員絕不能不分青紅皂白護航過關，在野三黨委員更應強力監督提出競爭版本。

(中時)