NBA》小刺客41分白忙 拓荒者中止4連敗

塞爾提克後衛艾塞亞湯瑪斯突破拓荒者里納德防守上籃。(美聯社)

就算「小刺客」艾塞亞湯瑪斯替塞爾提克攻下全場最高41分，他們還是難逃主場吞敗命運！靠著主控利拉德延長賽包辦7分，包含最後1.9秒穩住勝局的兩罰俱中，拓荒者22日以127比123延長氣走綠衫軍，中止4連敗。

原本利拉德在正規賽結束前，就有機會把勝利帶走，可惜他在末節最後1.4秒的中距離跳投落空，比賽才因此進入延長，幸好拓荒者在延長賽很快主導戰局，特別是利拉德擺脫正規賽低迷，辛苦與後場搭檔麥科倫聯手贏下客場勝利。

麥科倫攻下拓荒者最高35分，另有3助攻、3抄截，利拉德28分、7助攻，里納德17分，透納12分、4助攻與4籃板，阿米紐11分、7籃板，先發中鋒普朗里10分、11籃板與8助攻，只差兩助攻就拿大三元。

湯瑪斯全場28投中14、罰11中9，卻少了最佳後場搭檔布雷德利的火力支援，布雷德利因為右腳跟傷勢，至少還需缺席1周時間，取代布雷德利先發位置的史馬特雖有17分、6助攻，但他全場15投中5的手感仍然欠佳。

(中時電子報)